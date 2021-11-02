Отныне сгенерировать сертификат в приложении могут и владельцы паспортов-книжечек.

Владельцы обычных паспортов гражданина Украины (в форме книжечки) получили возможность генерировать СOVID-сертификат в приложении "Дия".

Об этом сообщает во вторник вечером Телеграм-канал "Дія".

Отныне электронный документ о вакцинации можно получить без ID-карты и биометрического заграничного паспорта. Достаточно просто обновить приложение до последней версии.

Как сгенерировать сертификат в "Дие" - пошаговая инструкция для владельцев паспортов-книжечек:

авторизуйтесь в приложении через BankID;

нажмите "Услуги" и выберите пункт "COVID-сертификаты" - "Получить сертификат";

поставьте галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в "Дие".

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"Учтите, что паспорт-книжечка среди ваших документов в "Дие" отображаться не будет. Ведь цифровым паспортом может быть только ID-карта и заграничный биометрический паспорт", - отметили разработчики.

Напомним, за последние несколько дней украинцы сгенерировали в приложении "Дия" 1 млн COVID-сертификатов.

Для получения COVID-сертификатов в приложении "Дия" больше не требуется электронная подпись, в частности, и "Дия. Подпись", для которого было необходимо подтверждение личности с помощью Photo ID.

Автор: Юрий Годован