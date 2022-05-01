91-й день рождения, который был 7 марта, женщина встретила в ванне своей небольшой трехкомнатной квартиры в центре Чернигова.

91-летняя Евдокия Недашковская отказалась от эвакуации из Чернигова, чтобы уберечь десятки картин своего мужа, всю жизнь рисовавшего пейзажи Украины.

Об этом шла речь в сюжете ТСН.

В 10-летнем возрасте Евдокия Недашковская встретила Вторую мировую войну на Сумщине, где жила с семьей. Она вспоминает, как мама прятала ее и старшую сестру от солдат на чердак, и то, как все ликовали, когда отец вернулся с войны.

"Пытались прятаться, но ни разу не было, чтобы насиловали. Как в войну мы мучились, есть нечего, на поля ходили, гнилой картофель собирали, щавель", — говорит женщина.

Теперь, спустя 81 год, ей снова пришлось пережить холод, голод и ужасы войны.

91-й день рождения, который был 7 марта, женщина встретила в ванне своей небольшой трехкомнатной квартиры в центре Чернигова, полностью завешанной картинами.

"В ванне: дожила, за столько лет я никогда так не сидела, не боялась, не переживала", — говорит она.

Говоря о своих буднях во время осады, Евдокия Недашковская вспоминает: "Я была сильно истощена, сильно заболела. Крутилась голова, думала, что не поднимусь, уже конец, уже прощалась, ноги поотекали. Хлеба нет, ни свеклы, ни картофеля, ничего нет. Это кошмар".

Две дочери, тоже живущие в Чернигове, уговаривали Евдокию уехать из города, но она отказалась. Они тоже из-за нее остались, потому что знали – мама не может покинуть квартиру, где хранится коллекция картин их отца и ее мужа.

"Мы 62 года прожили. Я переживала, что они пропадут и не будет памяти о нем, сколько труда вложено", – убеждает женщина.

Семен Недашковский - известный черниговский художник, всю жизнь рисовавший родные город и край. Его картины есть в местном музее, но главная коллекция – в квартире жены. И они здесь не только на стенах, многие просто аккуратно сложены и спрятаны. Сейчас Евдокия хранит их в наиболее защищенной комнате - за двумя стенами.

Самыми страшными, говорит женщина, были дни, когда горело здание неподалеку, и когда неподалеку на стадион прилетели 6 пятисоткилограммовых бомб.

"Боялась, чтобы не сгорели картины, огонь мог опрокинуться дальше", – вспоминает она.

Сейчас, когда российские войска отступили, Евдокия радуется, что картины уцелели, и ждет победы Украины.

Как писал УНИАН, 93-летняя киевлянка Елена Ильинична Луговая более месяца не догадывалась, что в Украине началась полномасштабная война, а ее родной город - Киев - обстреливают ракетами. Родные скрывали это от нее, боясь, что из-за возраста и шаткого здоровья женщина может не выдержать это.

Вас также могут заинтересовать новости: