За 2020 год онлайн-кинотеатр Volia посетили боле 7,2 млн раз, это количество больше чем население Парагвая! За весь год наши пользователи провели за просмотром видео почти 4,5 миллиона часов, в пересчете на года, это боле 500 лет беспрерывного контента от ведущих мировых студий. Всего же за этот период в наш онлайн кинотеатр было добавлено почти 5,5 тысяч видео и теперь наша библиотека насчитывает более 13 тысяч единиц уникального контента от отечественных и зарубежных каналов и киностудий.
А это самые популярные фильмы и мультфильмы, которые чаще всего загружали наши пользователи в 2020 году.
Топ 10 фильмов:
- Алладин (2019)
- Варкрафт (2016)
- Алиса в стране чудес (2010)
- Мстители: Финал (2019)
- Агент Джонни Инглиш. Перезапуск (2011)
- 13 грехов (2014)
- Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки (2017)
- Дракон Пита (2016)
- Люси (2014)
- Пираты Карибского моря: На странных берегах (2011)
Топ 10 мультфильмов:
- Зверополис (2016)
- Моана (2016)
- Холодное сердце (2013)
- Король Лев (2019)
- История игрушек 4 (2019)
- Шрек (2001)
- Рапунцель. Запутанная история (2010 )
- Головоломка (2015)
- Вольт (2008)
- Холодное сердце 2 (2019)
В списке, как и в предыдущие годы, лидируют фильмы для всей семьи. Масштабные кинокомиксы и сказки, которые отличаются яркими визуальными эффектами и сюжетом, а главное их без опаски можно смотреть с детьми. Также в списке есть пару старых фильмов и мультфильмов – тут работает ностальгия и положительные отзывы об этих фильмах в сети.
«Некоторые фильмы выделяются оригинальным сюжетом, который дает почву для воображения и фантазии, почти все имеют некую волну позитивных эмоция и расслабления, что в принципе очень нужно и важно для фильмов в 2020 году. Алладин, Мстители: Финал, Пираты Карибского моря и Варкрафт - чистое визуальное наслаждение и приключения, идеально вписывается в эту концепцию.
Топ мультфильмов полон высококачественных представителей жанра. Каждый уникален и главное - их не устанешь пересматривать из раза в раз, плюс это Disney и Pixar, мастодонты в этой нише» - прокомментировал список Топ контента ведущий программы КІНОFUN – Михаил Черновол.
Мы верим, что новый 2021 год принесёт нам всем больше поводов для радости, а сфера онлайн-кинотеатров будет расти и развиваться дальше. Смотрите позитивно!
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