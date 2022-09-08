По словам владельца Михаила, на самом деле джек-рассел – нелегкая собака, поскольку у нее тяжелый характер, она нуждается в постоянном движении.

Пес-пиротехник Патрон вместе со своим хозяином Михаилом Ильевым – начальником части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области - посетили студию "Сніданку з 1+1".

Михаил рассказал, как четвероногий появился в их семье и почему пес дома, как маленький термит.

По словам мужчины, они очень долго выбирали породу собаки. Учитывали критерии того, что это должен быть маленький пес для жизни в квартире, чтобы с ним можно было путешествовать, а также по возможности брать на работу. Имя для джека-рассела выбрал сын, который знает направление работы отца и разбирается в калибрах боеприпасов. Среди имен были даже варианты Снаряд и Пуля. Однако семья остановилась на названии Патрон.

По словам владельца Михаила, на самом деле джек-рассел – нелегкая собака, поскольку имеет тяжелый характер и нуждается в постоянном движении. Это та порода, которой нужно все время заниматься. Хозяин Патрона признается, что просто так оставить его дома невозможно.

"Почему я говорю на него маленький термит? Потому что он может наделать много вреда. Это все равно норковые, охотничьи собаки. Кроссовки, комнатные тапочки, обои, линолеум – мы это все прошли", - подчеркнул владелец Патрона.

Также Ильев подчеркнул, что перед тем, как выбрать себе эту породу, нужно ее очень хорошо изучить. Сейчас из-за популярности Патрона многие украинцы заинтересовались именно джеком-расселом. На вопрос, планируется ли потомство у самого популярного пса страны, владелец ответил, что пока пиротехнику не до этого, ведь у него много работы. И добавил: "Мы не хотим, чтобы на бренде Патрона была какая-то спекуляция. Чтобы люди зарабатывали большие средства, заявляя, что это сын Патрона".

Напомним, пес Патрон с началом полномасштабной войны России против Украины стал одной из наиболее известных собак нашей страны. Он имеет государственную награду, собственную страницу в соцсетях и вышиванку. Ему пишут письма с просьбой о встрече, присылают подарки. УНИАН увиделся с Патроном и его хозяином, узнал, почему Патрон – не служебный пес, как утешает "коллег" и какие вкусняшки любит.

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