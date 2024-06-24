Сейчас военнообязанным гражданам без военно-учетного документа невозможно получить консульские услуги за рубежом. Об этом заявила адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН.ua.
"Какие эти услуги? Например, получение паспортного документа, удостоверение доверенностей, договоров, заверение документов, регистрация актов гражданского состояния", - подчеркнула юрист.
По ее словам, без такого документа оформить эти указанные услуги не получится, однако есть исключения:
- оформление удостоверения личности на возвращение в Украину;
- совершение консульских действий в отношении детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства;
- совершение действий по заявлениям граждан Украины, которые находятся под арестом, задержаны или лишены свободы за рубежом.
Марина Бекало добавила, что на территории Украины без имеющегося военно-учетного документа невозможно:
- подать заявление на регистрацию брака;
- оформить паспортные документы;
- оформить водительское удостоверение;
- поступить на обучение в учебное заведение;
- быть принятым на работу;
- подать документы на МСЭК на установление инвалидности.
Мобилизация в Украине - последние новости
Ранее народный депутат Федор Вениславский заявил, что сейчас в Украине не обсуждают снижение призывного возраста до 20 лет. Однако он подчеркнул, что мужчины в возрасте 18-25 лет могут быть призывниками или военнообязанными.
"Никаких обсуждений в комитете по снижению призывного возраста до 20 лет не проводилось. Говорить о снижении с 60 до 50, я думаю, тоже преждевременно и на данный момент таких оснований нет", - заверил Вениславский.
В то же время в материале The New York Times написали, что ВСУ должны пополнить свои силы, пока российская армия наступает на фронте. Однако, по словам журналистов, количество уклонистов все увеличивается.