В частности речь идет о консульских услугах и тех, которые можно получить в Украине.

Сейчас военнообязанным гражданам без военно-учетного документа невозможно получить консульские услуги за рубежом. Об этом заявила адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН.ua.

"Какие эти услуги? Например, получение паспортного документа, удостоверение доверенностей, договоров, заверение документов, регистрация актов гражданского состояния", - подчеркнула юрист.

По ее словам, без такого документа оформить эти указанные услуги не получится, однако есть исключения:

Видео дня

оформление удостоверения личности на возвращение в Украину;

совершение консульских действий в отношении детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства;

совершение действий по заявлениям граждан Украины, которые находятся под арестом, задержаны или лишены свободы за рубежом.

Марина Бекало добавила, что на территории Украины без имеющегося военно-учетного документа невозможно:

подать заявление на регистрацию брака;

оформить паспортные документы;

оформить водительское удостоверение;

поступить на обучение в учебное заведение;

быть принятым на работу;

подать документы на МСЭК на установление инвалидности.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее народный депутат Федор Вениславский заявил, что сейчас в Украине не обсуждают снижение призывного возраста до 20 лет. Однако он подчеркнул, что мужчины в возрасте 18-25 лет могут быть призывниками или военнообязанными.

"Никаких обсуждений в комитете по снижению призывного возраста до 20 лет не проводилось. Говорить о снижении с 60 до 50, я думаю, тоже преждевременно и на данный момент таких оснований нет", - заверил Вениславский.

В то же время в материале The New York Times написали, что ВСУ должны пополнить свои силы, пока российская армия наступает на фронте. Однако, по словам журналистов, количество уклонистов все увеличивается.

Вас также могут заинтересовать новости: