Президент призвал использовать все ради нашей победы.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не публиковать детали работы противовоздушной обороны ВСУ или найденные у оккупантов карты.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.

"Если вам известно, где враг и где он оставил свои танки и другую бронетехнику, панцире или пушки, сообщайте, пожалуйста, по украинским силам. Используем все ради нашей победы. И ради победы будьте, пожалуйста, мудрыми. Не публикуйте детали работы нашей противовоздушной обороны, когда вы слышите, как ребята работают", - заявил президент.

Он также призвал не публиковать карты, которые находят в брошенной российской технике и на разбитых командных пунктах оккупантов.

"Отдавайте их нашим военным, пусть используют, чтобы враг страдал", - добавил президент.

Ранее в Минобороны призвали украинцев не распространять информацию об оружии и технике, которую планируют передавать в Украину или уже передали.

В то же время Министерство внутренних дел Украины обращается к гражданам с просьбой присылать любую информацию, фото и видео с размещением вражеской техники.

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