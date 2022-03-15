В то время о позициях и перемещениях украинской техники просят не распространять информацию в социальных сетях.

Министерство внутренних дел Украины обращается к гражданам с просьбой присылать любую информацию, фото и видео с размещением вражеской техники.

"Z – значит "Знищено". Наши ребята по-своему трактуют маркировку на технике российских оккупантов. И беспощадно уничтожают армию, которой в мире "аналогов нет". А для этого им нужна ваша помощь. Продолжайте писать о позициях вражеской техники и ДРГ в наш официальный чат-бот", - сказано в обращении пресс-службы МВД.

Информацию желательно предоставлять четкую, структурированную и с геолокациями, советуют в ведомстве.

"Каждое сообщение – минус российский оккупант от наших ВСУ!", - добавили в МВД.

Напомним, НАТО активизирует предоставление Украине современных систем противовоздушной обороны. В то же время, генеральный секретарь Альянса не собирается более подробно информировать об этой помощи, чтобы не усложнить ее передачу Украине.

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