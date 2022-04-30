Как изменится жизнь украинцев с 1 мая - читайте на УНИАН.

Несмотря на войну, в Украине все ещё продолжается жизнь. С 1 мая жизнь украинцев изменится во многих аспектах. В последний весенний месяц начнут платить выплаты внутренним переселенцам, а ООН предоставит помощь Украине.

Помощь внутренне переселенным лицам

С 1 мая внутренние переселенцы (люди, которые переехали в другие районы Украины из-за боевых действий) получат ежемесячную помощь в размере 2000 грн на взрослого и 3000 грн на ребенка и человека с инвалидностью. Однако помощь получат не все. Ранее УНИАН рассказывал, как оформить выплаты для переселенцев и кто их получит.

Выплаты 6500 гривен от государства

В мае около 300 тысяч украинцев получат финансовую помощь от государства 6500 гривен, которую можно было оформить в "Дія" в начале весны. Выплаты могли оформить украинцы, которые проживают в зоне боевых действий. Часть людей, которая подала заявки, пока не получила деньги, но их обещают выплатить в мае.

Помощь от ООН

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш во время брифинга с Владимиром Зеленским рассказал о финансовой помощи в размере 50 миллионов долларов для Украины. Помощь будут выдавать в виде наличных, которые получат 2 миллиона украинцев.

ПриватБанк закроет счета Бонус+

1 мая ПриватБанк закрывает все счета клиентов на картах Бонус+. До этой даты клиенты могут перевести средства с бонусной карты на обычную. После 1 мая все остатки средств на картах Бонус+ будут перечислены ВСУ.

Отмена выходных

Из-за действующего военного положения в мае не будет дополнительных праздничных выходных 1 и 9 мая. Выходными будут только субботы и воскресенья.

Новые налоги

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который устанавливает дополнительные налоги. В случае его подписания ожидается увеличение военный сбор, возвращение НДС на импорт, отмена льгот на топливо и возвращение платной растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.

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