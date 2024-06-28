По словам Черногоренко, скоро начнется бета-тестирование услуги электронного бронирования для предприятий.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что с момента запуска приложения "Резерв+" было получено около 40 тыс. обращений в службу поддержки и ответила на вопрос, с какими проблемами чаще всего обращаются пользователи в техническую службу "Резерв+".

"Чаще всего обращения касаются отсутствия данных в реестре "Оберіг" - это около 11 тысяч обращений. Или неактуальности этих данных - это 7,5 тысяч обращений", - сказала она.

Говоря о самых частых обращениях, касающихся именно технических вопросов работы приложения, Черногоренко отметила, что сначала это были ситуации, когда человек не мог авторизоваться, а также это обращение людей, которые находились за рубежом, и о невозможности авторизоваться через BankID.

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"Что касается обращений, которые именно относительно реестра "Обериг", - это некорректная информация в данных: или фамилия, имя, отчество, что-то с датой рождения, что-то с военно-учетной специальностью, или данных вообще не найдено по персоне", - рассказала заместитель министра.

В то же время на вопрос о том, сколько забронированных людей сейчас видят эту информацию в "Резерв+", Черногоренко отметила, что 340 тыс. таких граждан имеют возможность обновить свое приложение и увидеть там актуальный статус бронирования.

"Если у государства в реестрах есть эти данные, то нет никакого основания направлять людей в ТЦК и СП с бумажкой для того, чтобы работники отмечались в реестре. Мы можем сделать это автоматически, и мы так и делаем", - сказала она.

На уточнение относительно того, что для появления дополнительной информации приложение нужно каждый раз обновлять, представительница министерства отметила, что это зависит от того, когда первичная информация была внесена в реестр "Обериг".

"У тех, у кого были проблемы, то есть бронирование не отобразилось, - они обращались к нам и мы также ответили, обработали", - отметила Черногоренко.

О цифровом бронировании

Кроме того, отвечая на вопрос об опции цифрового бронирования в "Резерв+", она рассказала, что сейчас они совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством экономики работают над услугой электронного бронирования.

"Совсем скоро начнется бета-тестирование услуги электронного бронирования для предприятий", - сказала заместитель министра.

Она добавила, что эта услуга будет доступна на портале "Дія", каждый руководитель критически важного предприятия получит доступ к записям в реестре Пенсионного фонда в отношении своих работников через "Обериг". При этом сотрудникам не нужно будет предоставлять никакие данные: все необходимые записи сразу будут содержаться в реестрах.

"Работников, которые подлежат бронированию, руководитель может забронировать полностью онлайн. И эта информация сразу передается в реестр "Обериг". Затем эти данные сверяются с Пенсионным фондом. После чего в реестре "Обериг" фиксируется статус "забронировано", - пояснила Черногоренко.

Каждый забронированный пользователь может запросить эту информацию через "Резерв+" и сразу получить соответствующий статус приложения в своем смартфоне.

"Статус электронного бронирования будет отображаться именно при формировании электронного военно-учетного документа через приложение", - добавила представитель МОУ.

"Резерв+" - новости

Как сообщал УНИАН, 27 июня в Министерстве обороны отметили, что украинцы сгенерировали уже более 1 миллиона военно-учетных документов в "Резерв+".

Возможность получить цифровой военно-учетный документ в приложении "Резерв+" появилась 18 июня. Цифровая версия учетного документа имеет такую же юридическую силу, как и бумажная.

А недавно в Минобороны анонсировали новые функции в "Резерв+". По словам Черногоренко, там будет доступно электронное направление на прохождение ВВК, а также онлайн-рекрутинг.

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