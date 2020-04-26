Для обнаружения пожаров в Чернобыльской зоне будут применять беспилотники и тепловизоры

Глава ГАЗО также рассказал о развитии туристического потенциала Зоны отчуждения и подчеркнул, что займется планами создания международного привлекательного имиджа этого объекта.

В Чернобыльской зоне для раннего выявления пожаров будут применять беспилотники и тепловизоры.

Об этом доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому председатель Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Сергей Калашник, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

В ходе рабочей поездки в Киевскую область президент Украины посетил логистический пункт, где размещены силы, участвующие в ликвидации пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

Отмечается, что глава государства осмотрел пожарную технику и поинтересовался условиями работы спасателей.

Также Зеленский пообщался с пожарными и выразил им благодарность. Он подчеркнул важность обеспечения личного состава полноценным питанием.

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«Мы вам очень благодарны и уважаем вас за вашу работу», - сказал президент.

Также Зеленский пообщался с председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергеем Калашником.

Чиновник информировал президента о мерах по предотвращению пожаров на этой территории.

«Главное, что мы можем сделать, - это раннее выявление пожаров с привлечением тепловизоров. Подключаем сюда беспилотники, а также постоянно проводим дежурство, чтобы быстрее на это реагировать. Должна быть размещена техника, должна быть заготовлена вода. Лесом надо заниматься, убирать захламленности, делать пожарные разрывы», - сообщил Калашник.

Также он рассказал о развитии туристического потенциала Зоны отчуждения и подчеркнул, что займется планами создания международного привлекательного имиджа этого объекта. Председатель Госагентства отметил, что для привлечения туристов после карантина в Чернобыльской зоне нужно улучшить инфраструктуру.

Президент предложил руководителю Чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории.

Как сообщал УНИАН, пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули 4 апреля, их удалось потушить 14 апреля. Однако 16 апреля пожары возобновились.

По состоянию на 07:00 26 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пней, остатков древесины и торфяников в очагах, пройденных огнем.