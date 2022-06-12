Выпускные вечера в регионе в этом году не проводятся.

В Черниговской области выпускники делают фотосессии на фоне руин, чтобы оставить воспоминания о войне в Украине и выпускных вечерах, которые не состоялись.

Как передает корреспондент УНИАН, фотографии с таких фотосессий появились в социальных сетях.

В частности, Новгород-Северская общеобразовательная школа №2 на своей странице в Facebook обнародовала фото 11-классников на фоне руин школы. Ведь учебное заведение было разрушено 12 мая в результате ракетного удара войск РФ.

"Выпускной альбом учеников 11-го класса в этом году выглядит так! У них украли детство, праздник Последнего звонка и выпускной вечер", - говорится в заметке. В комментариях участники пишут про свои эмоции, "боль и слезы из-за нестанцованного вальса, из-за разрушенных планов, из-за украденной юности".

Также фотосессии на фоне разрушенных зданий сделали выпускники трех классов школ Чернигова. Идею предложил фотограф из Ивано-Франковска Станислав Сеник. Он снимал черниговских выпускников на фоне разрушенного гипермаркета в областном центре, возле руин дома на улице Черновола, где от авиаудара погибли 47 человек, около разрушенного общежития в микрорайоне Шерстянка. Фотограф убежден, что истинная ценность этих фотографий будет понятна через 5-6 лет.

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