Россияне ударили ракетой по драмтеатру в Чернигове.

В сети распространяется видео, на котором запечатлено, как девушка позирует на камеру в момент удара РФ по центру Чернигова утром 19 августа.

В одной руке она держала корзину. Судя по всему, до этого девушка была в церкви.

"В праздничный субботний день на Яблочный спас люди с корзинами возвращались из церквей, гуляли по городу…", - написал омбудсмен Дмитрий Лубинец, опубликовав кадры последствий удара.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, россияне ударили по драмтеатру в Чернигове примерно в 11:30, а воздушная тревога в области сработала в 11:20:

"По сети сейчас распространяется ужасное видео, запечатлевшее сам удар по драмтеатру. Нюанс только в том, что улыбчивая девушка на видео делала фото на фоне секундой позже трагического места, во время воздушной тревоги. Самое время было до фотографий".

Удар по Чернигову 19 августа - подробности

Как сообщал УНИАН, 19 августа войска РФ ударили ракетой по многолюдному центру Чернигова. Стало известно, что число пострадавших возросло до более 100 человек, погибли семеро людей. Среди жертв - 6-летня девочка.

Лубинец сообщил, что наибольшее число жертв было на остановке общественного транспорта.

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