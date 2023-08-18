Девушка решила все же не отменять путешествие, но играла по собственным правилам.

Девушка узнала об измене своего возлюбленного перед совместным путешествием и решила ему отомстить.

О своем плане мести девушка с никнеймом @iknow_girl рассказала в TikTok. Пока пара отдыхала в Европе, девушка фотографировала парня, держа на его фоне цвета листки с хэштегом "Я знаю".

"Я знаю, что вы все хотите услышать историю о том, как я узнала об измене моего парня за день до того, как мы отправились в путешествие по Европе", - говорится в подписи к ее первому из восемь видео TikTok.

Впервые они познакомились через популярное приложение для знакомств Bumble. В течение пяти месяцев пара имела отношения на расстоянии, но через полгода парень признался ей в любви.

Влюбленные решили жить вместе. Впрочем, перед этим мужчина улетел в Колумбию со своим другом.

"Я даже не знала, что это начало конца наших отношений... Он действительно заставил меня почувствовать, что меня очень любят и ценят", - призналась она.

Впрочем, впоследствии выяснилось, что путешествие в Колумбию было спланировано с единственной целью - тайно изменять любимой. Девушка отметила, что все тайны рано или поздно будут раскрыты. Об изменах она узнала за день до совместного путешествия по Европе.

Сначала девушка решила отказаться от путешествия, но овладела эмоциями, ведь за все уже заплатила. В конце концов она решила лететь и не рассказывать ему то, что знает.

Преданная девушка сказала своему парню, что планирует сделать ролик из их путешествия, и каждая карточка будет описывать что-то приятное, что он сделал для нее. На самом деле она смонтировала минифильм о его неверности.

В одном из видео она показала фотографию своего парня в Лондоне рядом с листом с надписью: "После этой поездки я расстаюсь с ним".

В следующем видео она подробно рассказала о последствиях их поездки. Девушка вернулась в США одна, а ее тогдашний парень решил посетить другие страны Европы без нее.

"Когда я вернулась домой, я прислала ему совместное фото вместе с очень длинным сообщением о том, что я его бросаю. В конце концов он оставил мне 30-секундное аудиосообщение в Snapchat с извинениями", - рассказала девушка.

После того, как ее видео стало вирусным, аккаунт женщины в TikTok был наводнен фанатами, которые хвалили ее за то, как она справилась с ситуацией.

"Ты такая зрелая и справилась с этим в миллион раз лучше, чем могла бы я. мне очень жаль, и я надеюсь, что бумеранг к нему вернется",

"Это безумие, что люди ходят по этой земле без сострадания или заботы о других. Надеюсь, у вас все хорошо, и вы сможете пережить это",

"Он отвратителен, и я убеждена, что он был невероятно неуверен в себе и сделал все это даром",

- пишут комментаторы под видео.

Напомним, ранее мы рассказывали, как женщина изящно отомстила пассажирке самолета, которая отказался поменяться местами, чтобы она сидела со своими детьми.

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