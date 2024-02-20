Николай Волохов убежден, что людей надо мотивировать идти воевать.

Командир подразделения "Терра" 3-й ОШБр Николай Волохов прокомментировал вопрос мобилизации в Украине и рассказал о своей мотивации защищать страну. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Человека нельзя заставить воевать. Ее можно только смотивировать. Нужно мотивировать людей. Поэтому, например, в нашей Третьей штурмовой бригаде мы не пользуемся словом "мобилизация", мы пользуемся словом "рекрутинг". То есть это такой комплекс действий, когда человек приходит и ему объясняют, зачем это надо. Скажу как человек, который добровольно пришел с первого дня войны в ряды Вооруженных сил, это нужно", - отметил Волохов.

Как сообщил военный, его личная мотивация - это как можно быстрее одержать победу над врагом и восстановить нормальную жизнь в независимой Украине.

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"Вот для всех, кто хочет оставаться (жить в Украине), совет – нам нужно, чтобы построить нормальную страну, одержать победу на войне... Цель – это не цель, потому что кто-то думает, что военные просто очень хотят воевать, что им это нравится. Лично мне не нравится воевать, мне нравится в горах кататься на мотоцикле... Чем быстрее мы одержим победу над врагом, тем больше времени мы проживем в нормальной Украине, которую нам еще предстоит построить. А жизнь, к сожалению, не бесконечна и на войне это очень хорошо понимаешь. Это та мотивация, которая мотивирует меня. Надо одержать победу, надо одержать победу над РФ, надо победить оккупанта и начать строить страну", - отметил Волохов.

По его словам, он общался с теми, кто выезжал из-за войны из Украины и уже вернулся назад, потому что хотят жить в этой стране.

"Понятно, что кто-то хочет уехать, сбежать, это его право. Как я к этому отношусь? Конечно плохо. Как человек, который хочет остаться в Украине, построить здесь нормальное государство. И поверьте, многие из моих друзей возвращаются из-за границы и говорят: там не так красиво, как мы думали. Там нет того, что больше нигде никогда не появится – ощущение, что ты дома", - сказал военный.

Мобилизация в Украине

Сейчас в Верховной Раде Украины прорабатывается законопроект о мобилизации в стране. Его могут проголосовать в этом месяце. Документ подготовлен в связи с озвученной военным руководством страны потребности в ВСУ – 500 тыс человек. Параллельно в Украине запустили рекрутинг в войска.

Украина должна мотивировать молодежь идти в армию. заявил секретарь оборонного комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. В то же время, по его словам, должна быть мотивация оставаться в ВСУ для тех, кто имеет право на увольнение.

Начальник службы связей с общественностью 47-й ОМБр "Магура" Дмитрий Лазуткин сказал в свою очередь, что Украине необходимо институционально повышать престиж военной службы, чтобы улучшить успешность мобилизации. Он привел пример Израиля, где без службы в войске труднее выстраивать даже свою дальнейшую карьеру, особенно в государственных структурах. Так должно быть и в Украине, считает он. По его мнению, путь рекрутинга, который сейчас внедряется, может привести к повышению качественных и количественных показателей.

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