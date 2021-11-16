Рынок ритуальных услуг в Украине функционирует по правилам, принятым еще два десятилетия назад, а потому нуждается в серьезных изменениях, в том числе за счет законодательного урегулирования работы частных кладбищ и крематориев в стране.

Об этом в интервью изданию "КиевВласть" рассказала владелица фирмы ритуальных услуг "Петр Великий" и президент Международной ассоциации профессионалов похоронного дела Алла Ландар.

"На сегодняшний день наша отрасль регулируется Законом Украины "О погребении и похоронном деле", который был принят Верховной Радой в июле 2003 года. По моему мнению и мнению моих коллег-предпринимателей, этот закон во многих своих постулатах уже устарел и не соответствует сегодняшним реалиям. В связи с этим Международная ассоциация профессионалов похоронного дела еще в 2010 году предложила ряд правок в рамках соответствующего законопроекта, которые, как мы считаем, и улучшат качество предоставляемых нами услуг. За последний десяток лет он неоднократно рассматривался на заседаниях различных комитетов Верховной Рады, обсуждался в рамках разных рабочих групп, но в сессионный зал парламента по разным причинам так и не был вынесен", – пояснила Ландар.

По ее словам, в первую очередь нововведения, предложенные ассоциацией, касаются легитимизации частных кладбищ, деятельность которых на сегодняшний день в Украине запрещена.

"Мы не говорим о том, что в нашей стране должны быть только частные кладбища и не должно быть коммунальных или государственных мест для захоронения – мы настаиваем на том, что у людей должно быть право выбора. Каждый гражданин вправе сам решать, где хоронить своих близких, кто и как будет оказывать ему все сопутствующие услуги", – констатирует Ландар.

При этом, по ее словам, предложенные изменения призваны улучшить инфраструктуру кладбищ. "Мы уверены, что частные компании смогут сделать так, чтобы память усопших была почтена надлежащим образом, а их родственники не отказывались от посещений кладбищ по каким-то бытовым или, так сказать, инфраструктурным причинам. Это нормальная мировая практика", – отметила она.

Также ассоциация предлагает законодательно урегулировать "эко-захоронения", чтобы поможет решить проблему дефицита земли. В таком случае прах усопшего помещают в специальную "эко-урну", а ее хоронят под корневую систему дерева.

В то же время Ландар отметила, что вопрос обустройства частных кладбищ и строительства крематориев также нуждается в законодательном урегулировании. Так, ранее в Кабинете министров рассматривалась возможность разработки процедуры строительства крематориев на основании инвестиционных договоров – когда в строительство вкладывается и государство, и предприниматели. Однако профессионалы похоронного дела выступили против такого предложения, опасаясь отсутствия гарантий со стороны государства.

"В нашей ассоциации уверены, что усилия власти должны быть направлены на то, чтобы развивать частный бизнес, чтобы заинтересовать инвесторов вкладывать свои средства в обустройство частных кладбищ и строительство крематориев, и чтобы защитить предпринимателей от бюрократической машины государства", – подытожила Ландар.

В то же время она констатировала, что у бизнеса и власти разные видения того, как нужно совершенствовать эту сферу. "В органах власти считают, что реформировать отрасль похоронного дела нужно в первую очередь путем так называемого "лицензирования" или "аккредитации" частного бизнеса. Речь идет о том, что каждая ритуальная компания должна предоставить государству определенный пакет документов, что позволит ей "попасть" в специальный реестр. Этот реестр предполагается сделать открытым, чтоб каждый человек смог зайти в него и найти лицензированную компанию. Какими будут требования к получателям лицензий, пока что неизвестно. Мы убеждены, что в такой процедуре заложена коррупционная составляющая", – отметила Ландар.

Также, по ее словам, органы власти предлагают запретить размещение фирм, оказывающих ритуальные услуги, на территории больниц и моргов. Вместо этого власти предлагают, чтобы граждане заходили в упомянутый выше реестр и искали нужные им компании сами. "Эта идея лишена всякого здравого смысла. Я уверена, что такую реформу лоббируют "черные ритуальщики" – те предприниматели, которые покупают у сотрудников "служб 102 и 103" информацию о смертях и потом предлагают родственникам умерших свои услуги. В случае изгнания ритуальных компаний из моргов и больниц, "черные ритуальщики" получат новые источники для своего финансового обогащения".

При этом Алла Ландар рассказала, что в 2021 году ассоциация запросила экспертизу этой инициативы у Института государства и права им. Владимира Корецкого Национальной академии наук, а также у института права Национального университета им. Тараса Шевченко. Оба учреждения констатировали, что идея ограничить право предпринимателей вести свою деятельность на территориях больниц и моргов противоречит как украинскому, так и международному законодательству.

"Наша ассоциация предлагает конкретные решения о том, как эта сфера работает в других странах и как должна работать в нашей стране. А депутаты в свою очередь ничего "инновационного" не предлагают, лишь рассказывают о том, как нужно регулировать нашу отрасль. Если бы у нас была перенасыщенность рынка, регуляторная политика была бы уместной. Но у нас этого нет. И цифры это доказывают", – поясняет Ландар.

По ее словам, на сегодняшний день в Украине насчитывается всего порядка 3,2 тыс. субъектов хозяйствования, занятых в сфере оказания ритуальных услуг и услуг по захоронению людей. Также в стране работает 111 коммунальных служб, оказывающих подобные услуги. При этом в Украине насчитывается порядка 20 тыс. городов с населением от 50 тыс. человек.

"Из этих цифр следует, что ритуальных компаний нет даже в каждом большом городе – не говоря уже о мелких поселках и селах. Но зато в Украине хватает "черных ритуальщиков", о которых я говорила ранее. Я думаю, что не найдется ни одного человека в нашей стране, который сказал бы, что это правильно. Но бороться с таким явлением никто не хочет – "черные ритуальщики" были, есть и будут, пока с ними не начнут "работать" правоохранители. И при этом все хотят загнать в какие-то рамки компании, работающие в соответствии с законом. Очень плохо, что власти своими правками и предложениями сводят на ноль суть нашего законопроекта. Все, что они инициируют, убьет отрасль в целом", – констатирует Ландар.

Автор: Григорий Бондарь