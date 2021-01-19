Офицер убежден, что теперь расследование убийства журналиста изменится коренным образом.

Белорусский офицер Игорь Макар, который обнародовал записи разговоров председателя КГБ Беларуси о планировании убийства Павла Шеремета, дал показания украинским правоохранителям.

Об этом Макар сообщил в интервью "Радыё Свабода".

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"16 января я вернулся из Киева в Вильнюс. После публикации моей информации о том, что происходило в кабинете председателя КГБ Зайцева в 2012 году, со мной связались украинские дипломаты и обсудили сотрудничество в деле раскрытия убийства Павла Шеремета.

На просьбу начальника департамента Национальной полиции Украины мне открыли украинскую визу и попросили прилететь в Украину и принять участие в следственных действиях. Можно было это сделать и в Вильнюсе, но лучше в Украине. Я проконсультировался со своей командой и потом заявил о согласии лететь в Украину…

По моему мнению, я представил достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что к заказу убийства Павла Шеремета имеют отношение белорусские спецслужбы», - отметил Макар.

По словам офицера, он дал украинским следователям гораздо больше информации, чем было обнародовано в СМИ. Он не публиковал всю информацию, потому что тогда некоторым людям угрожала бы опасность.

Макар выразил уверенность, что теперь расследование убийства Шеремета изменится коренным образом.

Убийство Шеремета: детали расследования

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), и военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущих. Теперь их обвиняют в исполнении преступления, а также в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.

Дело против Антоненко, Кузьменко и Дугарь рассматривает суд присяжных.

4 января белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года якобы в кабинете в то время председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.

В Нацполиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста.

Шевченковский райсуд Киева приобщил к делу об убийствах журналиста Павла Шеремета еще 11 томов.

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Автор: Дмитрий Захаров