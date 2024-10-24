В приложении "Армия+" запущен новый функционал и уже добавляются самые востребованные рапорты в электронной форме.

В течение нескольких месяцев бумажные рапорты в армии планируют заменить на электронные аналоги в приложении "Армия+". Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, в приложении "Армия+" уже зарегистрировано 340 тысяч военнослужащих и более тысячи воинских частей. Также в приложении уже есть 10 тыс поданных, подписанных и утвержденных электронных рапортов, которые полностью приравниваются к бумажным.

"Функция электронных рапортов - это одна из важнейших задач для нашей команды - для цифровой команды Министерства обороны. И сегодня мы анонсируем и уже запустили новый функционал "Армии+" - "Армия+ 2.0", где будут добавлены 5 новых [типов] электронных рапортов", - сообщила Черногоренко.

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Эти 5 рапортов касаются самых распространенных запросов от военных.

В частности, один из этих запросов - это электронный рапорт на получение справки "формы 5", которая дается воинской части в подтверждение, что военнослужащий проходит военную службу и использует ее для всех государственных льгот.

"Это означает, что этот рапорт теперь может быть простым, удобным, и может оформляться через конструктор в "Армии+" в два клика. Командир сразу получает сообщение, push-нотификацию о том, что этот рапорт пришел от его личного состава, и сможет утвердить, или наоборот - отклонить этот рапорт, объясняя причину", - сказала Черногоренко.

Еще добавлен в функционал рапорт о возможности выехать за пределы гарнизона, рапорт на отпуск в связи с обстоятельствами здоровья и рапорт на получение возможности на отпуск после освобождения из плена.

"Когда мы отсечем бумажную форму любого рапорта? Фактически, у нас сейчас есть такая цель, цель - в течение нескольких месяцев после того, как наши военные полностью привыкнут к электронным рапортам, это уже станет неотъемлемой частью жизни, - мы будем отсекать бумажную форму. Мы имеем амбицию добавлять от 5 до 10 электронных рапортов в месяц. Это новые виды", - подчеркнула Черногоренко.

В частности, как только новый электронный рапорт будет добавляться в приложение "Армия+" - бумажный аналог этого рапорта будет отсекаться.

В ближайшее время будут воплощаться соответствующие нормативные решения.

Приложение "Армия+": что известно

Как сообщал УНИАН, 8 августа 2024 года в Украине официально запустили приложение для военнослужащих "Армия+". Это приложение должно освободить украинскую армию от хлопотной бумажной работы.

По словам президента Зеленского, кроме электронных документов в приложении появятся опросы, которые помогут видеть реальную ситуацию с обеспечением подразделений.

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