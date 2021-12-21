Мирослава Гонгадзе будет отвечать за вещание "Голоса Америки" из Восточной Европы.

Журналистка Мирослава Гонгадзе возвращается работать в Украину из США в связи с назначением на должность руководителя "Голоса Америки" в Восточной Европе.

Как пояснили на сайте "Голоса Америки", это назначение и создание новой должности "расширит вещание в регионе, который страдает от гибридной войны и дезинформации".

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"С интенсивным накоплением российских сил вдоль границы Украины и в оккупированном Россией Крыму, Гонгадзе будет информировать аудиторию мира об агрессивной тактике Кремля в Восточной Европе и влиянии России и Китая в регионе", - говорится в сообщении СМИ.

""Голос Америки" играет важную роль источника новостей, которому доверяют украинцы. Я с нетерпением жду возможность донести информацию об Украине, которая является ключевым полем битвы за демократию, а также более широкого региона, до мировой аудитории", - заявила сама Гонгадзе.

"Жизнь полна сюрпризов и вызовов. Вот и настало время перевернуть еще одну страницу жизни. 20 лет в США помогли мне понять больше, куда льнет моя душа. Ждите скоро в Украине, теперь в новой роли. Буду развивать вещание "Голоса Америки" в регионе для глобальной англоязычной службы. Киев сегодня линия фронта в борьбе за демократию и я горжусь, что имею такую невероятную возможность быть на линии фронта с дезинформацией", - написала журналистка на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Гонгадзе переедет в Киев в 2022 году.

Справка УНИАН. Мирослава Гонгадзе - уроженка Тернопольщины. В 1995 году вышла замуж за Георгия Гонгадзе и вместе с мужем работала в журналистике. В 2000 году ее мужа похитили и убили. После смерти Георгия Мирослава вместе с двумя дочерьми получила политическое убежище в США, где продолжила работать журналистом. В "Голосе Америки" работает с 2004 года.

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