Акция в Киеве состоялась в четверг в Ильинском парка. В мероприятии приняли участие коллеги и друзья убитого журналиста.

В Киеве состоялась акция памяти украинского журналиста Георгия Гонгадзе, который был убит в 2000 году.

Как передает корреспондент УНИАН, акция по случаю 21-й годовщины его убийства прошла в Ильинском парке.

На ней присутствовали друзья и коллеги Гонгадзе – всего несколько десятков человек.

Участники мероприятия также обратились к украинским властям с призывом эффективно и прозрачно расследовать убийство Гонгадзе и найти заказчиков этого преступления.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 16 сентября, они опубликовали соответствующее обращение к властям, в котором отмечается, что с момента убийства Гонгадзе количество преступлений против журналистов в Украине только увеличивается.

В частности, одним из самых резонансных дел является убийство в июле 2016 года в Киеве журналиста Павла Шеремета, а также жестокое избиение в мае 2019 года в Черкассах журналиста Вадима Комарова, который впоследствии умер.

"Эти и другие дела – лишь самые яркие свидетельства масштабной и тревожной тенденции. Поскольку Украина является независимой демократической страной, где ценят свободу слова и безопасность граждан, в частности тех, кто борется за правду, журналисты не должны подвергаться притеснениям, нападениям и становиться жертвами убийств, а дела против исполнителей и заказчиков должны быть расследованы", – подчеркивают авторы обращения.

Они требуют от украинских властей обеспечить прозрачное расследование этих дел, установить и назвать заказчиков убийств.

Кроме того, активисты призвали защищать деятельность журналистов, выполнить требования Комитета министров Совета Европы, предусматривающие налаживание беспристрастной и эффективной работы правоохранительных органов и судебной системы, и предпринимать системные меры, необходимые для защиты права граждан на достоверную и объективную информацию.

Убийство Георгий Гонгадзе – справка УНИАН

Основатель интернет-издания "Украинская правда" Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу под Таращей Киевской области обнаружили тело без головы, которое, согласно выводам экспертов, могло принадлежать журналисту. Останки черепа, которые, как заявили в Генпрокуратуре, принадлежат Гонгадзе, были найдены в 2009 году в Киевской области.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.

В январе 2013 года к пожизненному заключению за убийство журналиста был осужден бывший начальник Департамента наружного наблюдения МВД, генерал Алексей Пукач.

Журналиста похоронили 22 марта 2016 года в Киеве на территории церкви Николая Набережного.

Заказчики убийства до сих пор не установлены.

11 сентября 2020 года адвокат Татьяна Костина заявила, что из материалов уголовного производства по убийству Гонгадзе исчезли слова осужденного экс-генерала МВД Пукача о том, что к этому делу причастны экс-президент Украины Леонид Кучма и экс-председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

Автор: Дмитрий Хилюк