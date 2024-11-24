Министр объяснила, какую проблему выявил аудит и как ее планируется исправить.

Во время аудита, которое проводило Министерство обороны Украины, в 5 процентах "критических" предприятий были выявлены злоупотребления, заявила Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она отметила, что именно из-за этого был изменен подход к предоставлению компаниям статуса критичности с 1 декабря 2024 года.

Хотя они и получали его в разных учреждениях, включая министерства и областные администрации. В частности, было замечено, что ряд предприятий резко снижали зарплаты работникам и искали способы для сверхурочного увеличения забронированных граждан, заявила она на своей странице в Facebook.

"Чтобы минимизировать риск таких кейсов, отныне отраслевые и региональные критерии критичности будут согласовываться Минобороны и Минэкономики, чтобы получить этот статус в этих регионах мог только тот бизнес, который действительно имеет на это право и делает вклад в экономику региона", - отмечает она.

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Кроме того, Свириденко подчеркнула, что бронирование от мобилизации будет продолжаться и в дальнейшем. В публикации также говорится, что за последние два года бронирование работников показало, что это действенный инструмент поддержки экономики Украины.

"Для многих предприятий - это было тем, что помогло удержаться на плаву. Поэтому сегодня наша задача - сохранить этот механизм и максимально его обновить, чтобы он помогал именно тем, кто имеет на это законные основания", - добавила она.

По словам Свириденко, всего 12 процентов украинских предприятий имеют статус критических, но именно они в течение 2022-2023 годов "генерировали" около 67 процентов доходов всех предприятий страны. На одного забронированного работника выходит около 1,2 миллиона гривен налогов в год.

"Это примерно соответствует необходимому обеспечению одного военного", - подчеркнула министр.

Другие новости о бронировании работников

Ранее УНИАН сообщал, что изменится в процессе бронирования и кто потеряет отсрочку от мобилизации.

Кроме того, с 1 декабря в Украине изменят правила бронирования работников. "Это позволит уменьшить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании и платят только тот минимум, который требуется", - объясняет министр экономики.

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