Старшее поколение проявило большую готовность к вакцинации.

Более 60% украинцев готовы бесплатно сделать прививку от коронавирусной болезни.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса «Отношение к вакцинации от COVID-19», проведенного в марте ЮНИСЕФ совместно с исследовательским агентством Info Sapiens при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Как отмечается в пресс-релизе по результатам опроса, о болезни украинцы знают не только из новостей: для многих COVID-19 - уже личный опыт.

Так, 66% опрошенных сталкивались с COVID-19 в своем окружении, а 22% указали, что болели сами. О том, что болезнь имела тяжелые последствия для них или людей из близкого окружения, сообщили 43% респондентов.

Более двух третей (71%) опрошенных считают пандемию угрозой для себя и своей семьи. Примечательно, что среди людей старше 60 лет этот показатель выше и составляет 81%.

Эффективным способом защититься от COVID-19 большинство украинцев считают вакцинацию. Если бы была возможность бесплатно прививаться, 63% опрошенных хотели бы это сделать, однако 31% из них - только определенной вакциной. Старшее поколение проявило большую готовность: 71% людей старше 60 лет согласны бесплатно привиться от COVID-19.

Главными основаниями для вакцинирования опрошенные указали: «чтобы не болеть, не иметь осложнений от болезни» - 83% и «чтобы не инфицировать других» - 66%.

Кроме того, как показал опрос, высокий авторитет имеют семейные врачи: 64% украинцев в целом и 72% людей старше 60 лет прислушиваются к советам семейного врача, принимая решение о прививках.

Данные исследования свидетельствуют о доверии украинцев и к рутинной вакцинации. С утверждением «важно, чтобы ребенок был вакцинирован, имел прививки» скорее соглашаются 78% украинцев в целом и 84% лиц старше 60 лет. Около 70% опрошенных считают вакцинацию эффективной в предотвращении опасных болезней и 63% - безопасной.

«Это означает, что большинство людей в Украине понимают необходимость проведения прививок для того, чтобы защитить себя и своих детей от таких опасных болезней как, например, туберкулез, столбняк, корь, дифтерия, коклюш», - отмечается в пресс-релизе.

Как проводили исследование

Исследование проводилось методом телефонных интервью.

Было опрошено 2 тысячи 27 человек старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборка репрезентативна взрослому населению Украины и соответствует данным Государственной службы статистики по состоянию на 1 января 2020 года по полу, возрасту, размеру населенного пункта и макрорегиону.

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Автор: Виктория Токарева