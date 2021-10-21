Только каждый десятый отметил улучшение уровня жизни за последние два года.

Более половины украинцев считают, что их материальное положение за время правления президента Владимира Зеленского ухудшилось.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования на тему: "Общественно-политические настроения населения Украины: выборы в Верховную Раду и оценка экономической ситуации", проведенного Киевским международным институтом социологии 15-18 октября.

Как показал опрос, 55,5% граждан считают, что финансовое положение их семей за последние два года ухудшилось. Об улучшении сказали 10,7% респондентов, а еще 32,9% утверждают, что ничего не изменилось.

Отвечая на вопрос о главной причине экономического кризиса среди предложенных четырех вариантов 42,1% респондентов выбрали вариант "высокий уровень коррупции", 31,2% – "некомпетентность власти". О пандемии коронавирус говорят 12,1%, а о войне на Донбассе – 8,5%.

Читайте также"В компании говорят по-русски": киевлянину отказали в собеседовании, потому что он – украиноязычныйОпрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров, всего опрошено 1,2 тыс. респондентов во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины, – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%; 2,7% для показателей, близких к 25%; 2,1% - для показателей, близких к 12%; 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, как показал опрос, по мнению 44,9% респондентов, нынешняя власть не отличается от предыдущей.

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Автор: Дмитрий Хилюк