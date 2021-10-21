Более половины украинцев считают, что их материальное положение за время правления президента Владимира Зеленского ухудшилось.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования на тему: "Общественно-политические настроения населения Украины: выборы в Верховную Раду и оценка экономической ситуации", проведенного Киевским международным институтом социологии 15-18 октября.
Как показал опрос, 55,5% граждан считают, что финансовое положение их семей за последние два года ухудшилось. Об улучшении сказали 10,7% респондентов, а еще 32,9% утверждают, что ничего не изменилось.
Отвечая на вопрос о главной причине экономического кризиса среди предложенных четырех вариантов 42,1% респондентов выбрали вариант "высокий уровень коррупции", 31,2% – "некомпетентность власти". О пандемии коронавирус говорят 12,1%, а о войне на Донбассе – 8,5%.
Читайте также"В компании говорят по-русски": киевлянину отказали в собеседовании, потому что он – украиноязычныйОпрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров, всего опрошено 1,2 тыс. респондентов во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины, – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%; 2,7% для показателей, близких к 25%; 2,1% - для показателей, близких к 12%; 1,4% - для показателей, близких к 5%.
Напомним, как показал опрос, по мнению 44,9% респондентов, нынешняя власть не отличается от предыдущей.