Благотворительный фонд Вадима Столара передал Александровской больнице 100 функциональных и реанимационных коек, в которых очень нуждаются больные с интенсивной терапии, а также передал тумбы и столики.

Об этом в эфире телеканала KyivLive сообщил уполномоченный представитель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Киевском городском совете, директор Фонда Михаил Наконечный.

«Уже почти год украинские медики ведут борьбу с коронавирусом. За это время успели устать все, но это не повод опускать руки. В такое нелегкое время Благотворительный фонд Вадима Столара в очередной раз передал Александровской клинической больнице города Киева медицинское оборудование», – рассказал он.Читайте такжеАлександровская больница под завязку заполнена больными COVID-19 - глава медкомиссии Киева

Михаил Наконечный отметил, что Александровская больница уже не впервые получает помощь от Фонда.

"В целом мы привезли три грузовика мебели: за все время более 250 коек, именно сегодня – 100 функциональных и реанимационных, в которых очень нуждаются больные с интенсивной терапии. А также завезли тумбы и столики", – добавил политик.

Он заверил, что на этом сотрудничество Фонда Вадима Столара и Александровской больницы не закончится.

"Фонд Вадима Столара будет и дальше сотрудничать с Александровской больницей! В прошлом году в нее и остальные медучреждения Киева, Одессы, Донбасса и других регионов Украины мы отправили гуманитарную помощь, а именно: средства индивидуальной защиты, медикаменты, оборудование. Напомню, что в течение 2020 года мы предоставили около 15 миллионов гривень помощи больницам! Учитывая пандемию COVID-19, прежде всего помогаем больницам, определенным опорными в лечении коронавирусной инфекции", - подчеркнул Наконечный.

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Автор: УНИАН