Киев может оставаться целью для оккупантов.

Непосредственной угрозы со стороны врага в Киеве сейчас нет, однако есть ряд рисков, связанных с тем, что столица является важным политическим и стратегическим центром.

Об этом рассказал начальник штаба Киевской военной администрации Сергей Полищук в эфире информационного телемарафона.

"Непосредственной угрозы в столице сейчас нет, однако, учитывая, что Киев - это большой стратегический и политический центр, столица может оставаться целью для противника", - отметил Полищук.

"Были ли слабые места в Киеве в начале вторжения? Да, по объективным и субъективным причинам. Они имеют как военную, так и гражданскую составляющую. Военную составляющую комментировать не буду. Считаю, что Минобороны проанализировало ведение оборонительной операции и сделало выводы", - сказал Полищук.

Что касается гражданской составляющей, то, по его словам, сейчас один из важных вопросов - это пересмотреть государственные строительные нормы.

"В частности, по нашим убеждениям, каждый дом должен иметь укрытие для защиты людей с туалетами, душевыми и питьевой водой", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Киеве и области меняется время комендантского часа. С 15 мая комендантский час будет длиться с 23:00 до 05:00.

Кроме того, с 16 мая общественный транспорт столицы будет работать дольше.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан соблюдать правила комендантского часа, а также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку угроза ракетных обстрелов Киева остается.

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