В Испании нашли тело подростка из Украины: полиция подозревает самоубийство

Семья Тараса переехала в Испанию как беженцы после российского вторжения в Украину и находилась там в статусе беженцев.

В Испании нашли тело 13-летнего мальчика из Украины. Подросток по имени Тарас исчез в Бадахосе в минувшее воскресенье, а теперь его нашли в растительной местности на склонах Ла-Альказаба, передает HOY.

Тело нашли прохожие, которые прогуливались глубокой частью парка, вдоль склонов. Все указывает на то, что несовершеннолетний украинский беженец, упал с верхушки стены в сады La Galera.

Полиция и медики прибыли на место происшествия сразу. Врачи констатировали смерть. Полицейские подтвердили, что это тело несовершеннолетнего украинца, который исчез в воскресенье.

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Точные обстоятельства смерти и как долго тело находилось в парке пока неизвестны. Тело забрали на вскрытие.

По данным HOY, основная версия заключается в том, что несовершеннолетний покончил жизнь самоубийством, прыгнув с вершины Алькасабы, хотя следователи не исключают несчастный случай или другой вид насильственной смерти. В ближайшие дни будут продолжаться следственные действия для выяснения обстоятельств смерти Тараса.

Как исчез Тарас?

Оперативники с начала недели расследовали исчезновение гражданина Украины. Семья Тараса подала заявление в этот понедельник утром. Последний раз его видели в воскресенье, 23 марта, в 17:30.

Несовершеннолетний проживал со своей семьей в Бадахосе с тех пор, как они переехали в Испанию как беженцы после российского вторжения в Украину. В воскресенье днем он вышел на прогулку из своего дома без денег и документов и исчез.

Для завершения расследования Национальная полиция оцепила Парк де ла Легион, а также закрыла сады Ла Галера. В обеих точках работали следователи.

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