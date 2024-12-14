'Без нее ничто не имеет смысла': украинки едут на фронт ради свиданий с любимыми, - NYT

Все эти женщины понимают, что каждая встреча может стать последней. Впрочем, ни одна из них не жалеет, что выбрала риск, а не упущенную возможность.

Истории о любви, разлученной войной, трогают до глубины души, ведь тысячи украинских женщин и мужчин продолжают поддерживать связь, несмотря на опасность и разлуку. The New York Times рассказал истории влюбленных украинцев, встречи которых происходят у линии фронта.

Любовь и война

Дамина Сербин и Роман Мироненко - одна из таких пар. Они познакомились в прошлом году в киевском театре, и уже во время первой встречи она призналась: "Кажется, я влюбилась в тебя". Вскоре они поженились, но почти сразу Роман вернулся на фронт.

Дамина, которая работает в государственной газовой компании, вынуждена часами ездить к мужу, заместителю командира батальона беспилотников вблизи Харькова. Встречаясь в опасном городе, который постоянно обстреливают, они ценят каждое мгновение вместе. "Без нее ничто не имеет смысла", - признается Роман.

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"Представляем, что войны нет"

Часто жены солдат рискуют жизнью, путешествуя в прифронтовые зоны. 32-летняя журналистка Екатерина Капустина возит к мужу и сына. "Я чувствовала, что мы слишком привыкли жить друг без друга", - объясняет она. Ее муж, механизатор в мирной жизни, теперь работает в зоне риска, буксируя поврежденную технику.

Юлия Грабовская, актриса дубляжа, ездит к мужу даже во время беременности. "Мы пытаемся представить, что эти два дня войны нет", - говорит она. Они вместе готовят еду, смотрят фильмы и мечтают о мирном будущем.

47-летняя Евгения Духопельникова перед каждой поездкой к мужу целый день готовит блюда для его подразделения. "Мне нужно, чтобы он меня согрел", - говорит она, обнимая своего мужа после долгой дороги.

42-летняя Карина Семенова, которая работает парикмахером в Харькове, также нашла романтического партнера среди солдат. Она говорит, что всем военным не хватает любви и заботы.

Риск ради того, чтобы успеть увидеть

Женщины понимают, что каждая встреча может стать последней. Так произошло с Алиной Отземко, чей муж погиб в бою. Она девять раз привозила сына к папе, и теперь, несмотря на потерю, радуется, что ребенок помнит отца.

Отземко издала две книги для детей, чтобы помочь им понять, почему папы нет дома, а впоследствии и почему он не вернется. "Я сделала все правильно. Хорошо, что я не слушал никого, кто пытался меня отговорить. Это был единственный способ сохранить память моего сына о его папе", - признается она, размышляя о ценности сохранения памяти о муже.

Война обострилась - последние новости с фронта

Ранее сообщалось, что силы обороны Украины оказались в оперативном окружении в районе Анновки на Кураховском направлении. Об этом информировал проект DeepState, описывая ситуацию вокруг "Успеновского мешка".

Отмечалось, что вражеские силы неоднократно фиксировались в Успеновке. Россияне активно пытаются штурмовать этот населенный пункт, закрепляться для дальнейшего продвижения и овладения селом полностью.

Впоследствии DeepState сообщил, что российские захватчики оккупировали населенные пункты Веселый Гай, Елизаветовка, Романовка, Новотроицкое и Пушкино в Донецкой области.

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