Украинец высказал ООНовцам свое к ним презрение.

В Киеве активист сделал "апгрейд" для служебных автомобилей ООН, стоявших на одной из столичных парковок – добавил на каждую из них надпись "Бесполезны". Фотографии проделанного активист с псевдонимом "Йось" опубликовал в своем Твиттер и Инстаграм.

"Вчера в Украине Россия послужила причиной самой большой техногенной катастрофы за последние десятилетия. Тысячи людей остались без крова, все нуждались в помощи. Сейчас, на следующий день, на одной из киевских автостоянок до сих пор стоят "несколько" внедорожников ООН и ВОЗ. "Несколько" белых чистых внедорожников… Никакого вандализма, только выражение позиции", – заявил активист.

Как видно по опубликованным фото, все машины имели по бокам стандартную маркировку "UN", т.е. "ООН". Активист приклеил скотчем к каждой машине плакат, закрывающий вторую букву. На каждом плакате надпись – "seless", которая вместе с первой буквой на самой машине превращается в слово "Useless" – "Бесполезны".

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В комментариях к этой публикации люди отмечают, что несмотря на все обстоятельства, активист не стал портить автомобили балончиком с краской, а использовал скотч и бумагу, которые легко снять без вреда для машины.

Реакция ООН на подрыв Каховской плотины

Утром 6 июня, когда уже весь мир облетела новость о подрыве Каховской плотины и начале масштабного затопления населенных пунктов вдоль Днепра, официальный Твиттер ООН опубликовал, вероятно, предварительно запланированное сообщение о праздновании дня русского языка. Это вызвало закономерное возмущение украинцев.

Позднее генсек ООН Антониу Гутерреш назвал подрыв Каховской гидроэлектростанции еще одним разрушительным следствием полномасштабного вторжения России в Украину. Он отметил, что атаки на мирное население и объекты критической инфраструктуры должны прекратиться. Также он пообещал оказать пострадавшим помощь на уровне ООН.

Ночью состоялось экстренное заседание Совбеза ООН, которое, впрочем, свелось лишь к декларированию своих позиций участниками.

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