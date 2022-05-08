7 мая российские оккупанты нанесли авиаудар по общеобразовательной школе в Белогоровке.

В результате авиудара российских оккупантов по Белогоровке погибли двое волонтеров Назар Дичук и Дмитрий Быць, которые помогали эвакуироваться жителям Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Все время войны Назар Дичук и Дмитрий Быць постоянно помогали с эвакуацией жителей Луганской области. Они спасали людей ежедневно, вывозили их в безопасность, доставляли гуманитарные грузы", - говорится в сообщил Гайдай.

Несколько дней назад Назар и Дмитрий приехали в Белогоровку. Они помогли 49 местным эвакуироваться из поселка. Позже волонтеры вернулись.

Назар Дичук и Дмитрий Быць вместе с другими гражданскими жителями погибли в школе, куда российские оккупанты сбросили авиабомбу.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты сбросили на школу в Белогоровке авиабомбу, в то время как там прятались местные жители. В подвале школы во время удара находились около 90 человек. По предварительным данным, в результате авиаудара погибли более 60 человек. Из-под завалов школы удалось достать 30 местных жителей, семеро из них ранены. Пожары, возникшие после мощного обстрела в здании школы и дома культуры, тушили почти 4 часа.