Цепкало поспорил с российской пропагандисткой и нарвался на украинских пользователей

Цепкало досталось от украинских пользователей Twitter.

Главный редактор российского пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что в Беларуси давно уже «надо навести порядок».

Об этом она написала в Twitter.

Читайте такжеВ Киеве возле посольства Беларуси активисты снова жгли фаеры (фото) «А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют», - говорится в сообщении.

Твит вызвал волну возмущения среди пользователей. Отреагировал на слова пропагандистки и белорусский оппозиционер Валерий Цепкало.

«Мы как-то сами разберемся, без вас», - ответил Цепкало. Но политика и самого обвинили – в беззубости заявления.

«Мягкий ответ, Валерий. Понимаю, вы интеллигентный человек, но иногда можно высказывания не подбирать. Особенно по отношению к этой/этому персонажу», - написал один из пользователей.

Некоторые вспомнил Цепкало его заявление по Донбассу : «Это будет всего лишь «гражданская война, как вы, Валерий, высказались об Украине. Это не будет военной интервенцией. Вы же так считаете? Россия помогает или нет?», - спросил украинский пользователь. Другие Цепкало обозвали «засланным казачком».

Цепкало об Украине

Накануне выборов в Беларуси Валерий Цепкало в эфире украинского телеканала заявил, что государство должно строить с Украиной хорошие отношения. Такое же теплое заявление оппозиционер 3 августа адресовал и России.

"Со всеми странами — нашими соседями нам нужно устанавливать нормальные отношения. С Россией традиционно — это у нас главный партнер. Украина – наш второй по значимости партнер. Совсем у нас плохие отношения сегодня с Польшей, со странами Балтии, хотя это три страны Евросоюза, с которыми мы имеем общие границы. Мы очень сильно переживаем за то, что происходит между Россией и Украиной. Мы бы хотели, чтобы этот конфликт нормально разрешился, чтобы мы вошли в то состояние, которое существовало до 2014 года", — сказал он.

На днях политик в эфире другого украинского телеканала подчеркнул, что считает Донбасс украинским. Впрочем, в факте российской агрессии он не уверен.

«Я лично это рассматриваю как гражданскую войну в Украине в самой, где воюют граждане одной и той же страны. И война эта еще не закончилась», - добавил Цепкало.

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Автор: Яна Ставская