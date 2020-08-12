В Беларуси задержали 9 украинцев и избили корреспондента - МИД

В Беларуси продолжаются массовые протесты из-за фальсификаций на выборах президента.

В Беларуси во время акций протеста избили украинского фотокорреспондента и задержали 9 граждан Украины.

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Об этом говорится в ответе украинского МИД на запрос Суспільного.

"По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, который с незначительными медицинскими повреждениями был доставлен в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи в тот же день он был выписан. В посольство не обращался ", - говорится в ответе пресс-службы МИД.

Как сообщается, посольство также получило сообщение о задержании в Витебске девятерых граждан Украины в связи с "административными правонарушениями". Но на следующий день эти граждане Украины были освобождены из-под стражи.

Отмечается, что посольство продолжает проверку и отслеживание ситуации и в случае появления новых данных будет информировать дополнительно.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Они показали, что Тихановская якобы уступила Лукашенко, который занял первое место (более 80% голосов).

Начиная с вечера 9 августа в Минске и других городах проходят масштабные митинги против фальсификации результатов выборов. Силовики массово задерживают активистов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

Протесты в Минске и других городах Беларуси продолжаются уже три дня. Сообщается о сотнях пострадавших.

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