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В Беларуси задержали 9 украинцев и избили корреспондента - МИД

11:40, 12 августа 2020
Общество
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В Беларуси продолжаются протесты из-за фальсификации на выборах президента / фото REUTERS

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Об этом говорится в ответе украинского МИД на запрос Суспільного.

"По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, который с незначительными медицинскими повреждениями был доставлен в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи в тот же день он был выписан. В посольство не обращался ", - говорится в ответе пресс-службы МИД.

Как сообщается, посольство также получило сообщение о задержании в Витебске девятерых граждан Украины в связи с "административными правонарушениями". Но на следующий день эти граждане Украины были освобождены из-под стражи.

Отмечается, что посольство продолжает проверку и отслеживание ситуации и в случае появления новых данных будет информировать дополнительно.

Протесты в Беларуси: что происходит

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