В Беларуси задержали 9 украинцев и избили корреспондента - МИД
В Беларуси во время акций протеста избили украинского фотокорреспондента и задержали 9 граждан Украины.
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Об этом говорится в ответе украинского МИД на запрос Суспільного.
"По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, который с незначительными медицинскими повреждениями был доставлен в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи в тот же день он был выписан. В посольство не обращался ", - говорится в ответе пресс-службы МИД.
Как сообщается, посольство также получило сообщение о задержании в Витебске девятерых граждан Украины в связи с "административными правонарушениями". Но на следующий день эти граждане Украины были освобождены из-под стражи.
Отмечается, что посольство продолжает проверку и отслеживание ситуации и в случае появления новых данных будет информировать дополнительно.
Протесты в Беларуси: что происходит
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.
- В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Они показали, что Тихановская якобы уступила Лукашенко, который занял первое место (более 80% голосов).
- Начиная с вечера 9 августа в Минске и других городах проходят масштабные митинги против фальсификации результатов выборов. Силовики массово задерживают активистов.
- Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.
- Протесты в Минске и других городах Беларуси продолжаются уже три дня. Сообщается о сотнях пострадавших.
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