В песне духовенство упоминает скандального главу УПЦ МП.

Винницкая епархия Украинской православной церкви Московского патриархата опубликовала видеокавер на песню "Батько наш Бандера".

Видео опубликовано на YouTube-канале епархии. В подписи к ролику указано, что композицию спело духовенство Мукачевской епархии:

"Народное творчество, исполняет духовенство Мукачевской епархии".

Подлинность видеозаписи подтвердил епископ Барышевский (Киевская епархия) Виктор Коцаба. "Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати. Ми за свою церкву будем воювати", — такие слова звучат в кавере.

Обыски на объекте УПЦ МП на Закарпатье

Служба безопасности Украины провела проверку в монастыре УПЦ Московского патриархата на Закарпатье. Оказалось, что там монахини призывали к "пробуждению матушки-Руси".

Кроме того, в СБУ рассказали, что в монастыре упоминали во время молебнов патриарха РПУ Кирилла, хотя тот "благословлял" военных РФ, чтобы те убивали украинцев.

Также сотрудники СБУ обнаружили большое количество агитационно-пропагандистских материалов. В найденных брошюрах отрицается право Украины на независимость и отмечается, что Россию, Украину и Беларусь "нельзя разделить".

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