32-летний житель Киевщины, безработный, полностью признающий свою вину, отказался от адвоката.

Суд на два месяца арестовал мужчину, подозреваемого в избиении бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

Об этом пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщает на своей странице в Facebook.

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«В субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху. Суд не определял альтернативы содержанию под стражей", - написала она.

Максимец добавила, что подозреваемый - 32-летний житель Киевщины, безработный, полностью признающий свою вину, отказался от адвоката. По его словам, конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве.

Избиение Балуха: что известно

Балуха избили ночью 8 сентября. Его нашли утром со сломанной рукой и ключицей, черепно-мозговой травмой. Балуха прооперировали.

По факту избиения бывшего политзаключенного полиция начала уголовное производство.

18 сентября полиция задержала подозреваемого в нападении и избиении Балуха. Задержанному сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Виктория Токарева