Министр подчеркнул, что правоохранителей часто несправедливо критикуют.

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал фразу "Аваков – черт", которая фактически стала мемом среди его критиков.

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В интервью каналу "1+1" Аваков подчеркнул, что проявляет терпение, когда слышит оскорбления и критику.

"А может Аваков - ангел, потому что терпит это все? В том числе и такое отношение. Потому что у меня такая работа, что иногда нужно быть твердым, а иногда – человечным, но часто – жестким. И когда на нас "наезжают" или несправедливо критикуют. И кто-то "закипает" последними словами, я их (сотрудников полиции – ред.) собираю и говорю:" Ребята, мы не сахар, мы не растаем. Вы знаете, на какую работу пришли. Делайте свое дело, а потом разберемся". Вот и все – делай, что должен, и будет то, что будет. Это - мой принцип", - подытожил Аваков.

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Автор: Дмитрий Захаров