15 апреля 2021 г. на официальном веб-сайте АО «Одесский припортовый завод» была опубликована информация об электронном аукционе по отбору и определению заказчика работ по переработке давальческого сырья и услуг по отгрузке готовой продукции для АО «ОПЗ», проведение которого запланировано на следующий день.

Своим письмом ООО «Энергетический эквивалент» предупредил АО «Одесский припортовый завод», что проведение такого аукциона осуществляется с грубым нарушением норм законодательства и вопреки судебным решениям, которые вступили в законную силу и подлежат обязательному исполнению.

«Уклонение ОПЗ от заключения дополнительного соглашения и исполнения договора на переработку давальческого сырья от 18 января 2019 г., заключенного с «Энергетическим эквивалентом» на переработку давальческого сырья объемом от 48 до 60 млн. куб. м. каждый календарный месяц в течение четырех календарных месяцев со дня начала такой передачи давальческого сырья является умышленным невыполнением решения суда, которое вступило в законную силу, что имеет состав преступления», - подчеркнула Директор ООО «Энергетический эквивалент» В. Ретивова.

По ее словам, проведение отбора и заключение соответствующего договора с победителем отбора будет нарушать установленное судом право ООО «Энергетический эквивалент» во исполнение действующего договора с ОПЗ и будет оспорено в судебном порядке с взысканием нанесенных убытков «Энергетическому эквиваленту».

Ретивова подчеркнула, что ОПЗ обязан выполнить в полном объеме условия договора № 20сн-2 на переработку давальческого сырья от 18 января 2019 г. со всеми дополнительными соглашениями и судебным решением.

Справка. Неправомерные действия АО «Укртрансгаз», подтвержденные соответствующими судебными решениями, лишили ООО «Энергетический эквивалент» возможности в течение января-мая 2019 г. осуществлять поставку давальческого сырья (природного газа) на производственные мощности АО «Одесский припортовый завод», в связи с чем компания обратилась в суд.

ООО «Энергетический эквивалент» (Заказчик) и АО «Одесский припортовый завод» (Исполнитель) на выполнение Постановлением Юго-западного апелляционного хозяйственного суда по делу № 916/1395/19 от 18 декабря 2019 г., которая оставлена без изменений Постановлением Верховного Суда по данному делу от 01 июля 2020 г. и Дополнительного соглашения № 6 от 29 мая 2019 г. к Договору № 20СН-2 на переработку давальческого сырья от 18 января 2020 г. обязаны подписать дополнительное соглашение по выполнению условий договора на переработку давальческого сырья, а именно – определить дату начала бесперебойного (без остановок производственных мощностей Исполнителя) и в течение четырех календарных месяцев со дня начала такой передачи давальческого сырья.

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Автор: Иван Бойко