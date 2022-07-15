Для людей из этих домов подготовили около 200 гостиничных номеров и помещении одной из городских школ.

В результате ракетного удара по Виннице повреждены более 50 жилых домов.

Об этом сообщил мэр города Сергей Моргунов на своей странице в Facebook.

"Должны объединить усилия для поддержки пострадавших жителей громады. Более 50 жилых домов получили повреждения. Поручил отработать алгоритм по ремонтам жилья. Привлечем все управленческие компании", - прокомментировал городской голова.

По его словам, для расселения людей подготовили около 200 гостиничных номеров и одну из городских школ. "Предоставим все необходимое для ночлега, обеспечим питание", - добавил Моргунов.

Он сообщил, что также ракетным ударом задело два трамвайных вагона, один троллейбус и один автобус. "Вместе с тем, транспортники уже починили поврежденные воздушные линии и контактные сети, чтобы планировать работы по восстановлению движения электротранспорта в этом районе. Городские службы работают в экстренном режиме. Одна из задач - помощь спасателям в разборке завалов. Предоставили также дополнительную коммунальную технику для эвакуации сгоревших авто и уборки территории в эпицентре взрыва", - рассказал он.

Моргунов при этом подчеркнул, что можно восстановить здания, инфраструктуру, но уже ничто не вернет жизни людей, которых убили рашисты.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 июля, российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку. Всего повреждено более 50 зданий различного назначения и более 40 автомобилей.

По данным на 22:00, в Виннице в результате ракетного удара погибли 23 человека госпитализированы 66, продолжается поиск 39 человек. За медпомощью всего на это время обратились 117 человек.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

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