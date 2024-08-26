Работает соответствующая группа непосредственно на границе для того, чтобы установить обстоятельства, детали этой ситуации.

В Государственной пограничной службе Украины проводится проверка относительно пересечения украинской границы народным депутатом Артемом Дмитруком. Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он напомнил, что вчера Государственное бюро расследований сообщало о том, что они возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом.

"Пограничники также проводят необходимую проверку. Работает соответствующая группа непосредственно на границе для того, чтобы установить обстоятельства, детали этой ситуации", - подчеркнул Демченко. Видео дня

На вопрос, может ли он подтвердить факт пересечения нардепом Дмитруком границы, спикер отметил, что информацию о третьих лицах относительно пересечения границы или о задержании "мы не вправе разглашать, согласно действующему законодательству". При этом добавил, что пограничники тесно сотрудничают со следствием, которое возбудило уголовное дело о незаконном пересечении границы нардепом.

Дело нардепа Артема Дмитрука - что известно

Как сообщал УНИАН, Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом Артемом Дмитруком.

Работники бюро под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора возбудили уголовное производство по факту незаконного пересечения границы нардепом, которому 25 августа было сообщено о подозрении в нападениях на граждан.

В Одессе уже работает следственно-оперативная группа ГБР, к которой привлечены также работники Центрального аппарата Бюро.

В ГБР отмечали, что продолжаются неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал. Уже прошли обыски у гражданских лиц и сотрудников государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы.

Производство возбуждено по статье 332 УК Украины (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу).

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