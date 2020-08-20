Архивы Чрезвычайной комиссии, где зафиксированы преступления нацистов в период оккупации Киева, впервые появятся онлайн

В документах содержатся свидетельства о людях, погибших в Киеве в 1941-1943 годах.

Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» в рамках проекта «Имена» оцифровал архив Чрезвычайной государственной комиссии по выявлению преступлений и убытков, которые были нанесены нацистским режимом жителям Киева и Киевской области в период оккупации 1941-1943 годов.

Документы будут впервые обнародованы онлайн на новой платформе Мемориального центра «Бабий Яр», которую представят уже осенью.

«Чрезвычайная государственная комиссия начала работать после выхода Киева из оккупации, в 1943 году, – отметила руководитель проекта «Имена» Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» Анна Фурман. – Комиссия занималась сбором документальных данных о преступлениях оккупационного режима».

Такие комиссии были созданы на территории всех республик бывшего СССР. В общей сложности Государственная комиссия рассмотрела 54 тысячи актов о преступлениях оккупационного режима и 4 миллиона актов о нанесении материального ущерба.

Часть этого архива хранится в Государственном архиве Киевской области. Мемориальный центр «Бабий Яр» оцифровал уже около 6 тысяч этих архивных документов.

В частности, были оцифрованы акты 11 дел. Каждый акт содержит информацию о составе комиссии, личные данные пострадавшего, информацию о свидетелях и материальном ущербе. В отдельных документах зафиксированы факты гибели родных от рук нацистов.

Среди прочего там есть данные о преступлениях в Бабьем Яру и Дарницком концлагере.

Как отметила Фурман, это очень важные документы для работы ученых-историков.

«Данные представляют интерес для исследования состава послевоенного населения: тех, кто пережил оккупацию, вернулся из эвакуации, приехал из других регионов. А также для исследования довоенного и военного быта киевлян», – рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» Александр Беликов. Описания утраченного имущества в этих актах иногда очень подробные и содержат информацию об образе жизни, занятиях, увлечениях, степени обеспеченности различных групп населения, добавил ученый.

Напомним, вместе с Государственным архивом Киева исследователи проекта «Имена» оцифровывают архивные книги ЗАГСов 1925-1936 годов. На данный момент отсканировано уже более 50 тысяч документов. Эти документы десятилетиями ждут люди – узнать что-то о своих предках, составить родословную, провести генеалогическое исследование.

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Автор: УНИАН