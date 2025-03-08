Он отмечает, что фармацевтические компании вынуждены были заключать договоры на миллиарды гривен, чтобы просто присутствовать на полках аптек.

Главным вкладом в высокую стоимость лекарств в Украине являются маркетинговые контракты, которые фармацевтические производители вынуждены заключать с аптечными сетями.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии Mind высказал Дмитрий Шерембей, глава координационного совета благотворительной пациентской организации "100% Життя", экспредседатель правления и соучредитель БФ "Пациенты Украины".

"Они [контракты] повышают стоимость абсолютно необоснованно и в финале становятся проблемой для пациентов. Не столько для фармкомпаний, не столько для кого-то, а именно для пациентов", – сказал он, отвечая на вопрос о причинах стремительного роста цен на лекарства в последние несколько лет.

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Шерембей уточнил, что существует так называемая сухая стоимость коробки производимого препарата и любой изготовитель медикаментов может показать стоимость и наценку для продаж:

"Аптеки понимают, что в этом нет никакой фантастической прибыли. Таким образом, они артикулируют: а вы заключите с нами маркетинговое соглашение на миллиард и вложите этот миллиард легально в стоимость упаковки производства. И дайте нам на полку. С пациента всего +20%. А перед этим мы еще из вас получим миллиард. Вот и вся фикция стоимости медикаментов на аптечной полке"

Таким образом, объясняет он, фармпроизводители вынуждены закладывать стоимость маркетинговых контрактов в себестоимость упаковки, чтобы возвращать эти средства. Аптечные же сети перекладывают вину за высокие цены на производителей.

Шерембей также отметил, что аптечные сети не имеют ни заводов, ни линий производства, а имеют "просто арендованную полку, которую они переарендируют для продажи таблеток", но при этом еще могут завышать стоимость упаковки до 300%.

"Я предполагаю, что аптеки сошли с ума примерно в 2022 году, в начале войны. Когда цены бесконтрольно улетели в небо. Конечно, когда они привыкли к такой доходности, то для них 20% – это не прибыль. Хотя во всем цивилизованном мире это космический доход, просто космический доход. Но им нужен сверхкосмический доход, который в десятки раз будет превышать любой рынок мира по объему заложенного "воздуха" в стоимость медикаментов", – подытожил глава пациентской организации.

Стоимость лекарств в Украине: почему они дорожают

Маркетинговые договоры между производителями и аптеками запрещены с 1 марта 2025 года в рамках нового регулирования стоимости медикаментов, установленного решением СНБО от 12 февраля "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев".

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает введение регулирования порядка и условий предоставления маркетинговых услуг, связанных с реализацией лекарственных средств конечному потребителю. Ожидается, что благодаря новому закону препараты в аптеках должны будут стать доступней.

По решению СНБО, подешевеют на 10-40% более 100 самых популярных препаратов, среди них - Ибупрофен, Валидол, Анальгин, Цитрамон, Диклофенак.

Также в феврале Кабмин запретил дистрибьюторам устанавливать наценку на все лекарственные средства свыше 8%, а для аптек – не более 35% для безрецептурных препаратов.