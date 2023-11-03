Судебное заседание по сроку содержания под стражей экс-главы филиала "ПриватБанка" перенесли на 7 ноября.

Пересмотр меры пресечения по делу бывшего руководителя столичного филиала "ПриватБанка" Сергея Волкова отложили до 7 ноября из-за умышленного затягивания со стороны судов. Об этом заявил адвокат банкира Владислав Афанасик.

"Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение дела о продлении срока содержания под стражей бывшего руководителя столичного филиала "ПриватБанка" Сергея Волкова на 7 ноября. На этой неделе судебное заседание не состоялось в связи с непоступлением материалов дела из Шевченковского районного суда города Киева. Отдельно стоит отметить, что по состоянию на настоящее время защитникам Волкова даже не вручен полный текст обжалуемого решения от 26.10 о продлении срока содержания под стражей", — подчеркнул защитник.

Несмотря на это, как добавил Владислав Афанасик, Волкова продолжают удерживать в СИЗО несмотря на тяжелое состояние здоровья, как ранее сообщалось.

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"Кроме того, защитники Волкова 1 ноября получили очередное постановление об отказе в предоставлении Волкову разрешения на свидание с женой, датированное 17.10.2023 года. В то же время прокурор Сергей Демьянчук в судебном заседании 26 октября 2023 года сообщал, что об указанном обстоятельстве ему ничего не известно, хотя именно им соответствующее ходатайство защитника было направлено на рассмотрение детективов БЭБ", — пожаловался правозащитник.

Напомним, ранее защита Сергея Волкова обратилась к уполномоченному по правам человека из-за угрозы жизни своего подопечного в СИЗО. В обращении, датированном 23 октября, говорилось о том, что тяжелое состояние здоровья фигуранта дела "Приватбанка" делает невозможным его длительное пребывание в изоляторе, ведь Волков нуждается в регулярных медицинских осмотрах, проведении лечебных процедур и непрерывном приеме лекарств.

В частности, как выяснилось, 62-летний Волков страдает онкологией гортани, гиперплазией предстательной железы, сахарным диабетом первого типа с тяжелым течением, подкожными абсцессами, облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей, дистальной полинейропатией и хроническими болезнями сердца.

21 сентября Шевченковский районный суд города Киева взял под стражу Волкова по делу о якобы завладении средствами "Приватбанка".

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