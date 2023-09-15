Василенко в своем посте в соцсети назвал независимость Украины "кидаловом".

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой подписал приказ об увольнении Андрея Василенко, который высмеял независимость Украины. С пятницы, 15 сентября, он не будет занимать ни одной должности в ведомстве.

Об этом Лисовой сообщил в Facebook. Глава МОН отметил, что такое решение было принято по результатам дисциплинарного производства возбужденного в министерстве в среду, 13 сентября.

"Государственная служба – это большая ответственность. И это история о служении народу своего государства. По моему убеждению, ни один человек, который ставит под сомнение независимость своей страны, независимость, за которую принесено столько жертв, не имеет права занимать государственные должности. Все наши поступки имеют последствия. Для Василенко сегодня – это увольнение", – написал министр.

Видео дня

Скандал в Минобразования: кто такой Андрей Василенко

24 августа, в День Независимости, Андрей Василенко, который входил в экспертную группу по вопросам цифровой трансформации Министерства образования и науки Украины, выложил в сети пост, написанный на русском языке, в котором высмеял обретение Украиной независимости в 1991 году.

По его словам, становление украинской независимости произошло благодаря "пропаганде", в результате которой украинцы якобы поверили в то, что без СССР им будет лучше. Он назвал независимость Украины "кидаловом". Не оставил в стороне он и другие страны. В частности, он заявил, что оккупация Литвы Советским Союзом – это "лучшее, что могло произойти с Литвой".

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что не хочет работать в одной команде с таким человеком. Василенко предлагали написать заявление на увольнение, однако он не согласился.

Вас также могут заинтересовать новости: