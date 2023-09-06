Глава Минобразования подчеркнул, что поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-то преимуществ и бонусов.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отреагировал на планы депутатов отменить отсрочку от мобилизации определенной категории студентов. По его мнению, образование ни в коем случае не должно быть имитацией и лазейкой.

"Однако образование, а тем более высшее образование, должно быть об осознанном выборе и процессе получения. Учиться никогда не поздно, впрочем, поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-то преимуществ и бонусов", - написал министр в Facebook.

По его словам, сейчас наблюдается тенденция, когда люди используют поступление в университеты как легальный, но все же нечестный способ избежать мобилизации.

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Следовательно, количество студентов-мужчин старше 25 лет в 2022 году увеличилось на 55 тысяч по сравнению с 2021, в том числе на 33 тысяч на магистерском уровне. По мнению Лисового, такие лазейки порождают явление фиктивного обучения, что в целом негативно влияет на качество образования.

Он подчеркнул, что законопроект, который сейчас зарегистрирован в Верховной Раде, имеет целью урегулировать этот вопрос. Министр отметил, что право на образование - гарантировано Конституцией Украины, поэтому все желающие и в дальнейшем смогут его реализовывать.

"В то же время в Конституции указано, что защита Украины, ее независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан. Искать лазейки для якобы реализации одного права и избежания долга – не о честности и не о достоинстве", - добавил Лисовой.

Отмена отсрочки от мобилизации для студентов - что известно

Несколько дней назад в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает отменить отсрочку от мобилизации для определенной категории студентов. В предложенных изменениях говорится, что отсрочка не будет распространяться на мужчин старше 30 лет, которые поступают в учреждение образования и получают непоследовательное высшее образование.

Вместо этого отсрочка будет сохранена для студентов мужского пола, которые еще не достигли 30 лет и получают последовательное образование. Также под эту категорию подпадают и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования.

В то же время, депутаты хотят вернуть отсрочку для педработников учреждений профессионального предвысшего образования, которые с апреля 2022 года такое право потеряли.

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