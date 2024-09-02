Анатолий Шкрибляк о передаче компанией Budhouse Group средств на поддержку детей Героев Украины

Президент Budhouse Group (BHG) Анатолий Шкрибляк сообщил, что компания в рамках своего благотворительного проекта Be Closer передала деньги на поддержку проекта "Ротари – Детям Героев", взамен отказавшись от празднования третьего дня рождения ТРЦ Nikolsky, который принадлежит девелоперу. На переданные средства детям, которые потеряли родителей в результате российской агрессии, организовали отдых в украинских Карпатах. Больше об инициативе – далее в материале.

Активности и терапевтическая помощь: отдых детей Героев в Карпатах

Гуманитарный проект "Ротари – Детям Героев" оказывает поддержку детям, которые потеряли родителей из-за войны. Благодаря собранным средствам для них удалось организовать отдых в лагере в живописном городе Вижница, расположенном в Карпатах. Так, дети не только отдохнули в горах, но и получили профессиональную помощь для улучшения эмоционального состояния. Проведенные терапевтические занятия были нацелены на улучшение ментального здоровья.

Анатолий Шкрибляк выразился по поводу возможности поддержать детей Героев, организовав для них досуг в Карпатах. Он отметил важность этого проекта.

Видео дня

"Мы видим, как дети находят вдохновение, и это вдохновляет нас продолжать делать добро", – отметил Анатолий Шкрибляк и добавил, что такая инициатива является способом помочь тем, кто в этом нуждается.

О компании Budhouse Group

Budhouse Group – украинская ведущая девелоперская компания полного цикла. Ее президентом является Шкрибляк Анатолий Васильевич. Компания специализируется на создании высококачественных жилых и коммерческих объектов. Budhouse Group отличается инновационным подходом и профессионализмом в возведении недвижимости. Среди реализованных проектов:

ТРЦ Lubava в Черкассах;

Linden Luxury Residences в Киеве;

ТРЦ Nikolsky в Харькове.

Наряду с этим Budhouse Group активно приобщается к социальным инициативам. В частности, компания в сотрудничестве с фондом "Надежда" регулярно передает медицинское оборудование в прифронтовые госпитали. Анатолий Шкрибляк отмечает, что это не просто благотворительность, а вклад в будущее Украины.

"Мы продолжаем поддерживать наших защитников и медицинские учреждения на передовой, предоставляя им самое современное оборудование", – говорит президент Budhouse и призывает участвовать в подобных инициативах других представителей бизнеса.

По словам Анатолия Шкрибляка, объединение усилий для поддержки медиков и военных является критически важным в это сложное время. Консолидация украинцев способна восстановить мир в стране и обеспечить достойное будущее для следующих поколений.