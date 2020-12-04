Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко напомнил, что исполнителей убийства задержали в этом году, а его заказчики находятся в России.

В четверг, 3 декабря, в Глевахе Фастовского района Киевской области открыли мемориальный знак на месте гибели добровольца Амины Окуевой.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, на открытии присутствовала мама Амины Ирина Каминская. На памятнике надпись из Корана: "Не считайте мертвыми тех, кто погиб по дороге к Аллаху".

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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко напомнил, что исполнителей убийства задержали в этом году, а его заказчики находятся в России.

"Основной подозреваемый Игорь Редькин сейчас находится под следствием, а дело готово к передаче в суд. Завтра суд продлит ему меру пресечения. У нас есть данные о возможной провокации, будто подозреваемому станет плохо, чтобы вывезти его из суда. Однако, мы готовы к таким провокациям", - сказал Геращенко.

Убийство Амины Окуевой: справка

30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева на железнодорожном переезде в Киевской области. От многочисленных ранений Окуева погибла на месте, Осмаев был ранен. Амину похоронили в Днепре.

Окуева участвовала в Революции достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона «Киев-2».

12 января 2018 года в прокуратуре Киевской области заявили о задержании исполнителей убийства добровольца АТО Окуевой и покушения на убийство ее мужа Осмаева.

13 января начальник главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов заявил, что предполагаемый организатор убийства добровольца Окуевой, который был задержан 12 января, причастен к двум уже раскрытым полицией заказным преступлениям - убийства директора компании Caparol, совершенного в сентябре 2016 года, и начальника отдела рекламы киевского метрополитена в январе 2019 года.

19 мая 2020 года полиция Киевской области заочно объявила о подозрении еще одному фигуранту этого заказного убийства - 44-летнему уроженцу Чечни, гражданину РФ. Подозрение направлено в посольство Российской Федерации, иностранца объявили в международный розыск.

По данным правоохранителей, в состав преступной группы, подозреваемой в убийстве Окуевой, входило семь человек.

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Автор: Тамара Отовская