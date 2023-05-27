Количество профессий и специальностей увеличено почти вдвое - с 70 до 123 единиц.

Государственная служба занятости сообщила о существенном расширении перечня профессий и специальностей, по которым украинцы могут получить ваучеры на бесплатное повышение квалификации.

Как отметили в Государственной службе занятости, накануне, 25 мая, вступил в силу соответствующий приказ Минэкономики, согласно которому количество профессий и специальностей увеличено с 70 до 123 единиц.

"Выбрать место обучения можно среди профессионально-технических и высших учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, имеющих лицензию на осуществление такого вида деятельности", - говорится в сообщении.

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Среди новых в перечне рабочих профессий - такие актуальные на рынке труда и востребованные у работодателей, как бетонщик, штукатур, каменщик, продавец непродовольственных товаров, продавец продовольственных товаров, младшая медицинская сестра (младший медицинский брат) по уходу за больными, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, слесарь строительный, электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, оператор котельной, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, проводник пассажирского вагона, служащий на складе (кладовщик), дорожный рабочий и т.д.

"Перечень дополнен современными специальностями: автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника; биотехнологии и биоинженерия; горнодобывающая промышленность; деревообрабатывающие и мебельные технологии; дизайн; дошкольное образование; экономика; энергетическое машиностроение; железнодорожный транспорт; информационные системы и технологии; компьютерные науки; маркетинг; микро - и наносистемная техника; вооружение и военная техника; предпринимательство и торговля; терапия и реабилитация; туризм и рекреация; теплоэнергетика; физическая культура и спорт; гражданская безопасность", - говорится в сообщении.

Ситуация на рынке труда

Как ранее сообщал УНИАН, количество вакансий в Украине за год выросла в пять раз, снижается конкуренция за работу, а работодатели сталкиваются с дефицитом квалифицированных кадров.

По словам экспертов, количество вакансий на рынке труда Украина превысила уровень до полномасштабного вторжения России, увеличивается спрос на рабочую силу даже в прифронтовых регионах.

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