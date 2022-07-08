Арестовано имущество 11 украинских предприятий.

По материалам СБУ в Украине арестовали корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий. Их конечными бенефициарами оказались российские государственные корпорации "Роснефть", "Росатом" и "Газпром".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны против Украины, а также на финансирование деятельности диверсионно-разведывательных групп.

Ориентировочная совокупная стоимость арестованных корпоративных прав компаний превышает 2,1 миллиарда гривен. Кроме того, был наложен арест на 46 объектов недвижимого имущества, которое есть в их собственности.

Правоохранителям также удалось заблокировать попытки фактических собственников "переписать" их на подставных лиц, чтобы сохранить контроль над имуществом. Сейчас продолжается расследование деятельности предприятий, и продолжаются комплексные мероприятия по изъятию заблокированных активов в пользу Украины.

Как сообщал УНИАН, правоохранители конфисковали и передали для нужд ВСУ вертолет и самолет, которым пользовалась семья народного депутата Виктора Медведчука, который сейчас является подозреваемым в госизмене.

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