Абоненты Киевстар в освобожденных населенных пунктах могут сразу пользоваться мобильной связью, поскольку телеком оператор на протяжении всего времени хранил за ними их мобильные номера.

Киевстар предоставляет абонентам в освобожденных городах и селах возможность звонить на номера телефонов сети без оплаты за трафик, а также пакеты мегабайтов и минут на другие сети. Эти бонусы уже начали получать абоненты Харьковщине. Этими преимуществами смогут пользоваться абоненты Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей по мере освобождения населенных пунктов Вооруженными Силами Украины.

Компания "Киевстар" восстанавливает сети мобильной связи в деоккупированных городах и селах Украины. Так, в Харьковской области сеть телеком оператора уже работает в 205 деоккупированных населенных пунктах, в Херсонской области – в 10, на очереди – восстановление связи в городах и селах Запорожской, Донецкой и Луганской областей, которые будут освобождены ВСУ.

Абоненты Киевстар в освобожденных населенных пунктах могут сразу пользоваться мобильной связью, поскольку телеком оператор на протяжении всего времени хранил за ними их мобильные номера. Также компания предоставляет таким абонентам пакеты услуг, за которые не надо платить: звонки в сети, мегабайты, минуты звонков на другие сети. Так, абоненты Киевстар, которые с 24 февраля находились на территориях, которые освобождены от российских оккупантов, и где Киевстар восстановил мобильную связь, получат:

Видео дня

* 5000 мб и 300 минут для звонков на другие сети на 30 дней для абонентов предоплаты;

* 5000 мегабайт на 30 дней и 100 минут на другие сети в неделю для абонентов контрактной формы обслуживания;

Бонусные начисления услуг – часть комплекса мер помощи абонентам, которые Киевстар осуществляет с начала полномасштабного вторжения россии. На сегодняшний день оператор уже предоставил своим абонентам бесплатных услуг или бонусов на сумму более 560 млн грн. А также инвестировал в восстановление сети, строительство новых базовых станций, в усиление кибербезопасности и в новые IT-системы 1,7 млрд грн.

Напоминаем, что благодаря национальному роумингу услугами мобильной связи сети Киевстар также могут пользоваться абоненты других телеком операторов Украины.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2022 года обслуживал 24,8 млн абонентов мобильной связи и более 1,2 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Киевстар активно помогает абонентам, обществу и стране преодолевать трудности военного времени. За 2022 год компания перечислила благотворительным фондам 104 млн грн на гуманитарные потребности общества и предоставила абонентам бесплатных услуг и бонусов в сумме, эквивалентной 563 млн грн. Киевстар поддержал инициативу Президента Украины по привлечению средств на восстановление Украины и выделил для этого 300 млн грн. Акционер Киевстар – международная Группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признан крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua