Во Львове начался отопительный сезон

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, при этом без теплоносителей остаются 12 домов в Сиховском районе города, которые преимущественно принадлежат квартирно-эксплуатационному отделу Минобороны (БУ-4 КЭВ Львова).

«В этом отопительном сезоне на обслуживании львовского городского коммунального предприятия «Львовтеплоэнерго» 1620 жилых домов, 165 заведений образования и 50 учреждений здравоохранения. Теплоносителем заполнены все заведения образования и медицины», - сообщили в компании «Львовтеплоэнерго».

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Во Львовском городском совете также призвали жителей города не включать без особой надобности в период с 8:00 до 11:00 и с 19:00 до 22:00 энергоемкие бытовые приборы, использование которых может существенно превысить предельную норму электропотребления Львовской области, установленную Министерством энергетики и угольной промышленности Украины.