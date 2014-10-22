В оккупированном Крыму ввели «сухой закон» ночью

Соответствующий закон «О государственном регулировании в сфере розничной продажи алкогольной продукции и слабоалкогольных напитков и об установлении ограничений их реализаций на территории Республики Крым» принят на заседании крымского «парламента» 22 октября. Об этом сообщают «Крым. Реалии».

Согласно принятому документу, розничная продажа алкогольной продукции не допускается с 10 утра до 23 часов.

При этом вводятся территориальные ограничения реализации данной продукции. В законе указано, что запрещается его продажа в местах проведения спортивных мероприятий, медучреждениях, во всех видах общественного транспорта, на остановках, АЗС, оптовых и розничных рынках, вокзалах, аэропортах, объектах военного назначения, а также в детских и спортивных магазинах.

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Закон вступит в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Ранее Совет министров оккупированного Крыма принял решение о передаче в безвозмездное пользование управлению делами президента России ряда объектов. В частности, управделами президента РФ будет распоряжаться Юсуповским дворцово-парковым комплексом и Крымским природным заповедником в Алуште.