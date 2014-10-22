Украина в ночь на 26 октября переходит на зимнее время
12:34, 22 октября 2014Общество
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Украина 26 октября в 4 часа утра по киевскому времени переходит на зимнее время.
Переход состоится в 4 часа утра / УНИАН
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли.
В частности, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" часовые стрелки будут переведены на один час назад.
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