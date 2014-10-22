Украина в ночь на 26 октября переходит на зимнее время

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли.

В частности, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" часовые стрелки будут переведены на один час назад.