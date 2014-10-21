Ясиноватой вернули свет

Об этом говорится в сводке компании за 21 октября.

В частности, бригады ДТЭК Донецкоблэнерго восстановили электроснабжение в хуторах Мироновский и Криничный Артемовского района, селе Новодмитровка Константиновского района, селе Карповка Славянского района, селах Коровий Яр, Шандрыголово, Дырылово, Средний Хутор Краснолиманского района, селах Криничное и Крутая Балка Ясиноватского района.

Также специалисты полностью восстановили электроснабжение города Ясиноватая, обесточенного с 12 августа после сильного артобстрела, и вернули свет в дома 35 тысячам жителей города.

В Горловке восстановлено электроснабжение в микрорайонах Комсомолец и Строитель.

Читайте такжеВ Донецкой области из-за боевых действий обесточены 63 населенных пункта В Донецке восстановлено электроснабжение домов частного сектора и многоэтажных домов в Куйбышевском и Ленинском районах, обесточенных в результате боевых действий. Подключен к электроснабжению поселок Красный Пахарь в Куйбышевском районе города.

В результате боевых действий в Донецкой области остаются обесточенными 40 населенных пунктов (в том числе, частично и полностью):

Пески, Водяное, Лозовое, Каменка, Веселое, Невельское, Нетайлово, Первомайка, Уманское, Грабское, Зеленое, Кирова, Резниковка, Старомихайловка, Славное, Александровка, Кременец, Зорька, Кожевни, Мариновка, Степановка, Сауровка, Тараны, Каменка, Даниловка, Полевое, Никишино, Круглик, Веселый, Кумшацкий, Тимофеевка, Стрюково, Димитрово, Малоорловка, Камышатка, Весёлое, Спартак, Красный Партизан, Верхнеторецкое.

Продолжает оставаться обесточенной Донецкая фильтровальная станция. Сегодня бригады ДТЭК Высоковольтные сети были вынуждены прервать восстановительные работы, из-за внезапно начавшегося артобстрела. Ведение работ станет возможным только после предоставления «зеленого коридора».

В восстановительных работах участвовали 638 энергетиков ДТЭК в составе 232 бригад, используя 166 механизмов.